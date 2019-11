Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mit Joint an der Polizei vorbei - Angriff auf Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.11.19, gegen 00.15 Uhr, waren Polizisten am Berliner Platz im Einsatz. Hierbei lief ein 27-jähriger Mann vorbei, der offensichtlich gerade einen Joint rauchte. Er wurde daraufhin angesprochen und sollte kontrolliert werden. Darauf reagierte der Mann äußerst aggressiv und versuchte unvermittelt einem Polizisten Faustschläge zu versetzen. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden weitere Joints und geringe Mengen an Cannabis gefunden. Der Mann wird angezeigt.

