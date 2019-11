Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach möglicher Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer möglichen Auseinandersetzung in der Römerstraße. Am Montag, 18.11.19, gegen 20.20 Uhr, klopfte ein 23-jähriger Mann, der offensichtlich Verletzungen im Gesicht hatte, an die Fensterscheibe eines Büros. Der hinzugerufenen Polizei gab der Mann an, dass er von drei Personen geschlagen worden sei. Weitere Angaben zu den Personen oder dem genauen Ort der Auseinandersetzung konnte er nicht machen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht deshalb Zeugen, die im genannten Zeitraum, einen Streit beobachtet hatten.

