Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß in Friedrich-Wöhler-Straße: Unfallopfer ergreift die Flucht; Polizei bittet um Hinweise auf grauen Mitsubishi

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Foto von der Unfallstelle.)

Kassel-Nord: Nachdem ihm ein anderer Autofahrer in der Friedrich-Wöhler-Straße in Kassel am Sonntagvormittag bei einem Unfall offenbar die Vorfahrt genommen hatte, ergriff das Unfallopfer mit seinem grauen Mitsubishi aus noch unbekannten Gründen die Flucht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 10:30 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Friedrich-Wöhler-Straße. Ein 26-Jähriger aus Ahnatal, unterwegs mit einem Ford Focus, hatte dem von rechts kommenden grauen Mitsubishi an einer Kreuzung innerhalb des Wohngebiets offenbar die Vorfahrt genommen, woraufhin beide Wagen zusammengestoßen waren. Während der 26-Jährige pflichtbewusst an der Unfallstelle das Eintreffen der von ihm gerufenen Polizeistreife abwartete, hatte der andere Fahrer unmittelbar nach dem Zusammenstoß die Flucht ergriffen. Der Mitsubishi dürfte auf der linken Seite einen deutlich sichtbaren Schaden davongetragen haben. Am Steuer des Wagens, von dem derzeit kein Kennzeichen bekannt ist, soll ein Mann gesessen haben. Der Ford des 26-Jährigen war im Frontbereich beschädigt worden. Dieser Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf einen auf der linken Seite beschädigten grauen Mitsubishi oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

