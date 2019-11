Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Anhänger mit 23 Tonnen Zink gestohlen - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Als der Fahrer einer belgischen Spedition am Sonntagabend (10.11.2019) gegen 19 Uhr seinen am Samstagmittag (09.11.2019) gegen 15 Uhr auf dem Seitenstreifen der Provinzialstraße in Unna abgestellten Anhänger abholen wollte, musste er feststellen: Der mit mehr als 23 Tonnen Zink beladene Auflieger ist gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0 entgegen.

