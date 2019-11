Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Frau mit Flasche niedergeschlagen: Täter wollte Handtasche erbeuten

Kamen (ots)

Eine 39-Jährige aus Unna ist am Montagmorgen (11.11.2019) Opfer eines versuchten Raubes geworden. Nachdem sie gegen 7.15 Uhr ihr Fahrzeug am Schwimmbad in Kamen abgestellt hat und ausgestiegen war, hat ihr ein unbekannter Täter mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen - ohne Erfolg. Anschließend flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Unnaerin wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell