Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Balkontür aufgehebelt: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (09.11.2019) in ein freistehendes Einfamilienhaus am Karl-Jaspers-Weg in Schwerte eingebrochen. Zwischen 14.30 und 23.30 Uhr haben sich die Täter über den Balkon Zugang zum Haus verschafft. Dazu hebelten sie die Balkontür auf und durchwühlten anschließend das gesamte Ober- und Erdgeschoss. Ohne Beute flüchteten sie.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0 entgegen.

