Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - PKW-Brand - Fahrzeug brannte vollständig aus

Werne (ots)

Am 10.11.2019 (So.), gegen 01.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Pkw auf der Graf-von-Westerholt-Straße in Werne in Kenntnis gesetzt. Es wurde festgestellt, dass ein zum Parken abgestellter Mazda CX5 in voller Ausdehnung brannte. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Als Brandursache wird Brandstiftung angenommen. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

