Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch - Balkontür aufgehebelt

Schwerte (ots)

Am 09.11.2019 (Sa.), in der Zeit zwischen 14.30 und 23.30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus im Karl-Jaspers-Weg in Schwerte ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320 oder 921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell