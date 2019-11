Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Unfallflucht - Rollerfahrer verletzt

Werne (ots)

Am 08.11.2019 (Fr.) befuhr ein 17-jähriger Mann aus Werne die Kamener Str. in Richtung Rünthe. An der Einmündung Südring beabsichtigte er rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein nicht näher beschreibbarer, vermutlich schwarzer Pkw die Kamener Straße in Richtung Werne. Dieser bog an der Einmündung links in die Straße Südring ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des Rollerfahrers. Der Rollerfahrer bremste daraufhin stark ab und kam zu Fall. Eine Dame, welche zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Hund dort spazieren ging, half dem Rollerfahrer wieder auf. Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer, die Dame mit dem Hund und Zeugen sich an die Polizeiwache Werne unter 02389-921-3420 zu wenden.

