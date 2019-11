Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Sturz aus drei Metern Höhe - 18-Jähriger leicht verletzt

Werne (ots)

Ein 18-jähriger Mitarbeiter einer Maschinenfirma ist am Freitagmorgen (08.11.2019) gegen 8.30 Uhr bei Abbauarbeiten einer Lagerbühne an der Lippestraße in Werne durch die Decke gebrochen, drei Meter in die Tiefe gestürzt und auf dem Beton-Hallenboden gelandet. Die Ursache: Ein Deckenelement aus Metall hatte sich verschoben und gab nach. Leicht verletzt wurde der Lüner mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell