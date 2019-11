Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - 106 statt 50 km/h: Polizei erwischt Raser auf der Münsterstraße - 30 Prozent zu schnell

Werne (ots)

Die Kreispolizei Unna hat am Donnerstagvormittag (07.11.2019) bei routinemäßigen Geschwindigkeitskontrollen auf der Münsterstraße in Werne zahlreiche Verstöße festgestellt. Von 323 gemessenen Fahrzeugen in Richtung Herbern waren 97 zu schnell - das sind 30 Prozent. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 106 statt der vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

