Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - zwei Frauen schwer verletzt

Kamen (ots)

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (07.11.2019) in Kamen schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr war eine 49-jährige Kamenerin mit ihrem Ford Fiesta auf der Otto-Prein-Straße unterwegs. An der Kreuzung Am Langen Kamp/Otto-Prein-Straße/Heidestraße hielt sie an, um links in die Straße Am Langen Kamp abzubiegen. Dabei übersah sie den VW Caddy einer 71-jährigen Dortmunderin, die die Straße Am Langen Kamp in Richtung Autobahn A2 befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

