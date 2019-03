Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizistin bei Widerstand verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Rahmen eines Einsatzes am Südring wurden Polizeibeamte am frühen Mittwochabend (20.03., 18.00 Uhr) auf einen BMW aufmerksam, welcher mit hoher Geschwindigkeit über den Südring fuhr. Anschließend parkte das Auto vor einem Haus an der Straße und der Fahrer ging hinein. Anschließend war aus dem Haus lautes Geschrei zu hören.

Die Polizeibeamten gingen dem Geschrei nach und trafen auf einen 37-jährigen Mann aus Gütersloh. Dieser stritt lauthals mit einer Dame. Als er nach seinen Ausweispapieren und seinem Führerschein gefragt wurde, rannte der Mann in den Keller des Mehrfamilienhauses. Eine 37-jährige Polizeibeamtin eilte ihm nach. Als sie ihn ergriff, schlug der Beschuldigte mehrfach eine Kellertür gegen die Hand der Beamtin. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Der Beschuldigte schloss sich im Keller ein. Er konnte bei dem Versuch, den Keller durch ein Fenster zu verlassen, gestellt und festgehalten werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Er war nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

