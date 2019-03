Polizei Gütersloh

POL-GT: 62-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Dienstagmittag (19.03., 13.10 Uhr) war eine 62-jährige Radfahrerin auf dem Brockweg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Kattenstrother Wegs im dortigen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Opel-Fahrerin aus Gütersloh, welche den Kattenstrother Weg in Fahrtrichtung B 61 befuhr.

Die Radfahrerin kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Elisabeth Hospital gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell