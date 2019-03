POL-GT: Mann beschädigt BMW beim Rangieren und flüchtet

Polizei Gütersloh

Halle (JF) - Am Dienstagvormittag (19.03., 11.20 Uhr) beschädigte ein bis dahin unbekannter Mercedes-Fahrer beim Rangieren an der Bahnhofstraße einen in der Zufahrt einer Packstation stehenden BMW.

Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der unbekannte Mercedes-Fahrer in Fahrtrichtung Alleestraße, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die BMW-Fahrerin, die sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem Wagen befunden hat, merkte sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Mercedes und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 80-jährigen Mann aus Halle, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

