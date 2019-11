Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Über Rot gefahren: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Werne (ots)

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Werne am Freitagmorgen (08.11.2019) leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 48-Jährige aus Werne an der Kreuzung Stockumer Straße/Hansaring mit ihrem Kia aus bislang ungeklärter Ursache über Rot, als sie mit einem Beifahrer in Richtung Werne unterwegs war. Auf dem Hansaring kam ihr aus nördlicher Richtung ein 61-Jähriger aus Drensteinfurt mit einem Citroen entgegen - beide Fahrzeuge stießen zusammen. Alle drei Personen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.

