Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ölspur in der Salmstraße

Salmtal (ots)

Ölspur in der Salmstraße in Salmtal

Am Mittwoch, 09. September 2019, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Wittlich über eine größere Ölspur in der Salmstraße in Salmtal in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Dieselspur handelte, die von einem Kompressor ausging, der auf der Ladefläche eines LKW stand, der in der Salmstraße geparkt war.

Die Feuerwehr aus Salmtal konnte durch rechtzeitiges und konsequentes einschreiten ein Eindringen in die Kanalisation verhindern.

Durch die umfangreichen Maßnahmen der Feuerwehr und der Reinigung der Straße, musste die Salmstraße für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Salmtal mit 15 Kräften, ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke, ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde und eine Streife der Polizei Wittlich.

