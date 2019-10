Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Am Morgen betrunken mit dem Auto unterwegs

Hetzerath (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wittlich einen 55-jährigen Autofahrer, nachdem dieser auf einen Parkplatz an der L 141 aufgefahren war. Im Rahmen der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der Autofahrer bereits am frühen Morgen Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, so dass dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen werden musste. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

