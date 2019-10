Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht! Der Verursacher eines Schadens hinterlässt am anderen Fahrzeug einen Notizzettel mit Mobilfunknummer, über die letztlich aber kein Kontakt hergestellt werden kann.

Bereits am 02.10.2019 wurde den Beamten der Polizeiinspektion der Schaden an einem parkenden PKW VW Golf aufgezeigt. Vermutlich war die Beschädigung an der Beifahrerseite durch eine aufgehende Tür entstanden. Trotz aufgezeigter Ausgangssituation kam bislang aber keine Schadensregulierung zustande. Es stellt sich nun die Frage, ob die Rufnummer durch den Verursacher bewusst falsch notiert worden war oder in der nicht alltäglichen Situation ein Übertragungsfehler geschah?! Sollte dies der Fall sein, so bittet die Polizei um neuerliches Aktivwerden des Zettelschreibers. Weiterhin werden etwaige Zeugen für den Unfallhergang im Bereich "Am Bahndamm" gesucht.

