Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 8. Oktober 2019, gg. 07.40 Uhr befuhr ein weißer Skoda die B 49 von Wittlich-Neuerburg in Richtung Bausendorf. In einem Waldstück überholte der Skodafahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, während ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug musste nach rechts auf den Parkplatz ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter Tel.Nr. 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

