POL-PDWIL: Unfallflucht auf der A 60

Zwei LKW befahren am Montag, 07.10.2019, 16.26 Uhr, hintereinander den rechten Fahrstreifen der BAB 60 von Waxweiler kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Während des Überholvorgangs eines PKW zieht der hintere LKW urplötzlich auf den linken Fahrstreifen. Der Pkw-Fahrer reagiert zügig und zieht nach links bis gegen den dortigen Bordstein. Trotzdem touchiert der LKW noch den rechten Außenspiegel des Pkws. Grund für den plötzlichen Fahrbahnwechsel des Fahrstreifens von dem Lkw - Fahrer dürfte ein Reifenplatzer des vor ihm fahrenden ersten LKW an dessen Auflieger sein. Mehrere Reifenteile konnten auf dem rechten Fahrstreifen aufgefunden werden. Der Fahrer des ersten Lkw fuhr weiter ohne sich um die Folgen des Reifenplatzers an seinem Auflieger zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-98850.

