Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am Sonntag, den 06.10.2019, ca. 05.50 Uhr befuhr eine 22jährige Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich mit ihrem Pkw die L 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie ca. 300m hinter dem Hof Breit vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit einer Beeinflussung durch vorherigen Alkoholkonsum nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der angrenzenden Böschung. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

