Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte

Kreis Unna - Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Schwerte (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna beteiligt sich mit einem Informationsstand zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls an der Veranstaltung "Aktiv fürs Klima, aber wie" der Verbraucherschutzzentrale Schwerte. Die Mitarbeiter der technischen Beratung der KPB Unna präsentieren sich hierzu im Rathaus Schwerte, Bürgersaal, Rathausstraße 31 in 58239 Schwerte. Die Veranstaltung findet am Montag, 11.11.2019 von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, statt.

Weitere Informationen über effektive Sicherungsmaßnahmen erhalten Sie am Polizeilichen Informationsstand sowie bei Ihrer Polizeilichen Beratungsstelle in 59174 Kamen, Am Bahnhof 12, Tel. 02307/921-4912 oder -4910, kriminalprävention@unna.polizei.nrw.de.

