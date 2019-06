Polizei Bochum

POL-BO: Mitarbeiterin sieht Einbrecher mit Beute flüchten

Bochum (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Geschäftes für Backwaren war am 31. Mai gerade an ihrer Arbeitsstelle in Bochum (Kortumstraße 60) eingetroffen.

Sie bemerkte einen unbekannten Mann, der über ein angrenzendes Parkdeck lief. Wenig später stellte sich heraus, dass sie einen Einbrecher gesehen hatte.

Dessen Beute um 5.30 Uhr: eine Kassette mit Bargeld, gestohlen aus einem Büroraum ihrer Arbeitsstelle, in die der Kriminelle durch ein Fenster eingedrungen war.

Den Polizisten gegenüber beschrieb die Frau den Täter als ungefähr 180 bis 190 cm groß, bekleidet mit dunkler Cappy, beiger Jeans sowie einem dunklen Oberteil.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell