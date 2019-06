Polizei Bochum

POL-BO: Glück gehabt - Fahrradfahrerin (36) fährt in den Gegenverkehr!

Witten (ots)

Am 31. Mai kam es in Witten-Heven zu einem Unfall mit einer 36-jährigen Radfahrerin.

Die Frau befuhr die Straße "In der Lake" in Richtung Seestraße. In Richtung "Alter Fährweg" kam ihr ein 67-jähriger Essener mit seinem Auto entgegen. In Höhe der Hausnummer 33 "crashte" die Frau im leichten Kurvenverlauf frontal in den sehr langsam fahrenden Wagen. Sie gab an, nur auf Straßenschäden geachtet zu haben.

Glücklicherweise ist nicht mehr passiert - eine Delle auf der Motorhaube und ein verbogener Fahrradlenker. Die Frau begab sich selbstständig zum Arzt.

