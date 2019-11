Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Wohnhaus, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots)

In ein Wohnhaus in der Atterseestraße in Rheinau-Süd brachen im Laufe des Freitags Unbekannte ein.

Der oder die Täter öffneten mit Brachialgewalt ein Fenster im Erdgeschoss, durchsuchten dann sämtliche Schränke und Kommoden und entkamen schließlich mit Bargeld und Schmuck.

Wer in oder um die Atterseestraße herum in der Zeit zwischen Freitag, 07:30 Uhr und 20:00 Uhr Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei unter 0621/83397-0 oder 0621/174-4444 anzurufen und die gemachten Wahrnehmungen mitzuteilen.

