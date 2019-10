Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg/Ossenberg - Einbruch

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 15.10.2019 bis zum 23.10.2019 in ein Einfamilienhaus am Mühlenweg ein. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Tatbeute, wurden aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht fündig.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell