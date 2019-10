Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Beim Überholen nicht aufgepasst

Drei verletzte Personen forderte ein Unfall am Donnerstag auf der L1079 bei Albeck.

Ulm (ots)

Kurz nach 22.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der L1079 von Ulm in Richtung Albeck. Der Fahrer des Opel überholte einen 52-jährigen VW-Fahrer. Ein 46-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen. Den übersah der Fahrer des Opel. Der Opel Fahrer lenkte sein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn weiter nach links. Der VW Fahrer wich nach rechts auf den Grünstreifen auf, so dass der entgegenkommende Mercedes zwischen den beiden Fahrzeugen durchfuhr. Dennoch stieß der Opel gegen den Mercedes und der Mercedes streifte den VW. Durch den Unfall erlitten alle drei Autofahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L1079 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

