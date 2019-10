Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bocholt (ots)

Ein unfreiwilliges Ende nahm am Freitag die Fahrt eines 29-Jährigen, der in Bocholt mit seinem Motorroller unterwegs gewesen war. Die überlauten Geräusche des Auspuffs hatten Polizeibeamte gegen 14.00 Uhr auf ihn aufmerksam gemacht, als der Niederländer aus Markelo die Dinxperloer Straße befuhr. Bei der Überprüfung konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Nicht zum ersten Mal: Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Sie erhoben eine Sicherheitsleistung, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell