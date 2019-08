Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Festplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am 23.08.2019 ereignete sich zwischen 07:00 und 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Festplatz in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein. Ein unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Rangieren seines Fahrzeugs einen silbernen Skoda Octavia im Bereich der rechten Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die PI Idar-Oberstein unter 06781/5610 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell