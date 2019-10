Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Auf Parkplatz Auto angefahren

Bocholt (ots)

Circa 7.000 Euro beträgt der Schaden, den ein Unbekannter am Freitag an einem geparkten Wagen in Bocholt-Stenern angerichtet hat. Der beschädigte blaue BMW hatte zwischen 15.00 Uhr und 17.05 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads Bahia am Hemdener Weg gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

