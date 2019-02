Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 5-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 65-jähriger Ennepetaler fuhr am Montagmorgen mit seinem VW Fahrschulwagen auf der Breitenfelder Straße in Richtung in den Weiden. Es handelte sich um eine Fahrschulfahrt, bei der eine 16-jährige Ennepetalerin am Steuer des Fahrzeuges saß. In Höhe der Hausnummer 45 lief ein 5-jähriger Junge aus Gevelsberg unvermittelt zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Der Junge stieß gegen die Beifahrertür des Wagens und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

