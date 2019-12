Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand in Baunatal: Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

(Beachten Sie bitte auch unsere Sonntag und Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Brand in Baunatal.)

Baunatal (Landkreis Kassel): Nach dem Wohnhausbrand in der Schauenburger Straße in Baunatal am Sonntagabend haben die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zur Brandursache keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Was genau das Feuer letztlich ausgelöst hatte, konnte aufgrund des hohen Zerstörungsgrades an der Brandausbruchsstelle nicht eindeutig geklärt werden. Ein technischer Defekt wird derzeit nicht ausgeschlossen.

