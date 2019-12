POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Betondecke an Schulneubau stürzt ein

Circa 150 qm Betonspanndecke an einem Neubau im Bereich des Burghardt-Gymnasiums in der Sankt-Rochus-Straße in Buchen sind am Montag eingestürzt. Die Ursache hierfür ist noch unklar. Es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass hierbei Menschen verletzt wurden. Vorsorglich wird in den Abendstunden der Bereich mit speziellen Trümmersuchhunden abgesucht. Die Höhe des Schadens kann seitens der Polizei nicht beziffert werden.

