Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer hatte Grün?

In Heidenheim ist am Dienstag ein Auto mit einem Bus zusammengestoßen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr in der Wilhelmstraße, berichtet die Polizei. Aus der Straße Am Radkeller sei ein VW in die Wilhelmstraße gefahren, so die Erkenntnisse der Polizei. Dort sei er mit einem Linienbus zusammengestoßen. Zum Glück wurde niemand verletzt, den Sachschaden jedoch beziffert die Polizei mit rund 15.000 Euro. Sie ermittelt jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, zumal zu dieser Zeit die Ampel in Betrieb war. Deshalb hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen (Hinweistelefon: 07321/3220).

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, als Zeuge Verantwortung zu übernehmen. Tipps dazu gibt die Polizei im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

