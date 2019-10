Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Ermittlungen nach tätlicher Auseinandersetzung

Hohberg, Hofweier (ots)

Die genauen Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 30 und 42 Jahre alten Männern am späten Sonntagabend in einer Gaststätte in der Freiburger Straße sind noch unklar. Laut Schilderung des jüngeren soll der 42-Jährige gegen 23:30 Uhr, nachdem man zuvor gemeinsam Alkohol konsumiert hatte, plötzlich aggressiv geworden sein und mit der Faust in das Gesicht und mit einem Aschenbecher auf den Hinterkopf des 30-Jährigen geschlagen haben. Eine ärztliche Behandlung des Leichtverletzten vor Ort war nicht erforderlich. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

