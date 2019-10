Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Offenburg (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Freitagmittag in einem Discounter in der Freiburger Straße ermitteln die Beamten der Kriminalpolizei nun wegen räuberischen Diebstahls. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein noch Unbekannter gegen 14.20 Uhr zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols aus der Warenauslage an sich genommen und damit den Kassenbereich passiert haben, ohne den Wodka zu bezahlen. Ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter hatte das kriminelle Treiben bemerkt und versuchte, den Diebstahl zu verhindern. Hierbei kam es zu einem Gerangel, bei welchem der Sicherheitsmann leicht verletzt wurde. Dem unbekannten Mann gelang anschließend mit einem Fahrrad die Flucht. Die Ermittler nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell