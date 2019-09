Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch - Familie im Urlaub

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Durch hilfsbereite Nachbarn in der Rosenstraße wurde am Dienstag (10.09., 12.45 Uhr) festgestellt, dass in die Erdgeschosswohnung einer verreisten Familie eingebrochen wurde.

Letztmalig hatten sich die Nachbarn am Freitag (06.09., 14.00 Uhr) um die Pflege der Blumen in der Wohnung gekümmert. Da war noch alles in Ordnung.

Unbekannte Täter müssen in diesem Zeitraum eingebrochen sein. Sie hebelten die hintere Terrassentür auf und durchsuchten diverse Räume, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Die noch im Urlaub befindliche Familie wurde durch die Nachbarn über den Einbruch informiert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

