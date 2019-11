Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Dieb greift zu

Eine Frau wurde am Dienstag beim Einkaufen um ihre Geldbörse erleichtert.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr befand sich eine 62-Jährige in einem Geschäft in der Heinrich-Hammer-Straße. In einem unaufmerksamen Moment griff ein Unbekannter in die Handtasche der Frau. Darin befand sich ihre Geldbörse. Die nahm der Dieb an sich. Die 62-Jährige bemerkte das Fehlen des Geldbeutels erst, als sie an der Kasse stand und ihren Einkauf bezahlen wollte. Der Polizeiposten Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

Für einen sorglosen Einkauf rät die Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Lassen Sie beim Bezahlen niemanden in Geldbörse oder Brieftasche blicken. - Seien Sie im Gedränge besonders aufmerksam, achten Sie ganz bewusst auf Taschendiebe. - Geld, Scheck- und Kreditkarten, Handy, Schlüssel und Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper tragen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder unter den Arm geklemmt. - Handtasche auch im Restaurant, im Laden, im Kaufhaus, selbst bei Anprobe von Schuhen oder Kleidung nicht an Stuhllehnen hängen oder unbeaufsichtigt abstellen. - Beim Einkaufen Geldbörse nicht oben in Einkaufstasche, -korb oder -wagen legen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 2171427

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell