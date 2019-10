Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Unbekannter stiehlt Spendenbox im Kommunalen Kino

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Während einer Jubiläumsfeier und Kinopremiere im Kommunalen Kino (alter Wiehre-Bahnhof) in der Urachstraße stahl ein Unbekannter am Samstagabend (28. September), zwischen etwa 22 und 23 Uhr, eine im Kassenbereich aufgestellte Spendenbox, in der sich mehrere Hundert Euro befanden. Die selbstgefertigte, beschriftete und bebilderte Box in Würfelform mit einer Seitenlänge von etwa 15 cm stand auf einem Tresen vor dem Vorführraum.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise über den Verbleib der Box geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter Telefon 0761/882-4421 in Verbindung zu setzen.

