POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Tatverdächtiger ermittelt

Zwei Patienten wurden im Sommer in einem Wertheimer Krankenhaus um ihre Wertsachen erleichtert, jetzt konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Im August entwendete der mutmaßliche Täter Laptops und Geldbörsen seiner jeweiligen Zimmernachbarn und machte sich dann mit dem Diebesgut davon. Er hatte sich zuvor selbst als Patient im Krankenhaus aufnehmen lassen. Da der Mann einen falschen Namen angegeben hatte, gestaltete sich die Suche nach ihm zunächst schwierig. Durch eine hinterlassene DNA Spur wurden die Polizei allerdings auf die Fährte des Mannes gebracht. Er ist bereits vielfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die Fahndung nach ihm läuft.

Creglingen: Mehrere Unfälle am zweiten Weihnachtsfeiertag

Gleich zwei mal rückten am Donnerstag Polizeistreifen aus um in und um Creglingen Verkehrsunfälle aufzunehmen. Zunächst war gegen 10.40 Uhr ein 63 Jahre alter Mann in seinem VW auf der Strecke zwischen Heimberg und Lichtel unterwegs, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Erdhügel und überschlug sich daraufhin. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Wagen befreit und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Einige Stunden später kam es dann nächsten Unfall. Gegen 20 Uhr bog ein 28-Jähriger im Opel von der Poststraße in die Hauptstraße ein und wollte anschließend über die Brücke fahren. Hierbei kam er von der Straße ab und fuhr frontal gegen eine Mauer. Das Auto war noch fahrbereit, also setzte der Lenker zurück und entfernte sich ohne den Vorfall zu melden von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den Fahrer allerdings recht schnell ausfindig machen. Eine Ölspur führte direkt vom Unfallort zum beschädigten Fahrzeug. Das wird der 28-Jährige allerdings eine Zeit lang nicht mehr fahren dürfen. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann knapp 1,8 Promille zeigte, wurde sein Führerschein sichergestellt.

Boxberg: 10.000 Euro Schaden nach Alkoholfahrt

Zwei Fahrzeuge mussten an Heiligabend von Abschleppdiensten in Boxberg-Wölchingen von der Straße entfernt werden. Gegen 19.30 war eine 48-Jährige in ihrem VW Polo in der Frankendomstraße unterwegs, als sie mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von Rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann auch der mutmaßliche Grund des Unfalls heraus. Ein bei der Frau durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von gut 3,2 Promille. Zur Bescherung ging es für sie dann erstmal zu Fuß. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

