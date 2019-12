Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Tierquäler gesucht

Vergangenes Wochenende wurde in Hardheim-Gerichstetten eine Katze getötet. Die Besitzerin des Tiers fand ihre Katze am Samstagmorgen mit eingeschlagenem Gesicht und mit Kabelbindern zusammengebundenen Hinterbeinen vor. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße "Am Steinig" verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Aglasterhausen/Osterburken: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Gleich zwei Zigarettenautomaten fielen am zweiten Weihnachtsfeiertag Explosionen zum Opfer. In der Nacht auf Donnerstag meldeten Anwohner, dass gegen 1.15 Uhr ein Zigarettenautomat in der Mosbacher Straße in Aglasterhausen von Unbekannten aufgesprengt wurde. Der Automat wurde hierbei komplett zerstört, dennoch ließen die Täter Bargeld und Zigaretten am Tatort zurück. Keine neun Stunden später ging bei der Polizei die nächste Meldung über einen vermutlich gesprengten Zigarettenautomaten ein. In der Zeit zwischen 9.55 Uhr und 10.15 Uhr jagten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße "Im Industriepark" in Osterburken in die Luft. Auch hier lag ein Großteil des Innenlebens des Automaten verteilt auf der Straße. Die Schadenshöhe wird in beiden Fällen noch ermittelt. Zeugen, die an einem der beiden Tatorte zu den angegebenen Zeiten verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Kripo Mosbach, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Fahrenbach: Person nach Unfall leicht verletzt

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstanden nach einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag in Fahrenbach. Eine 22-Jährige befuhr gegen Mitternacht die Strecke zwischen Fahrenbach und Robern, als sie kurz vor dem Abzweig nach Trienz aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Hyundai der Frau kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell