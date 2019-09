Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (68) hat am Mittwoch (18. September, 16:00 Uhr) beim Linksabbiegen von der Schwarzenberger Straße in die Friedrich-Alfred-Straße einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen und angefahren. Der 40-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (jg)

