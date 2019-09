Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Folgemeldung: Hund beißt zweijährigen Jungen - Fall geklärt

Duisburg (ots)

Der Fall des zweijährigen Jungen, den ein Dobermann-Mischling am vergangenen Sonntag in einer Parkanlage am Nombericher Platz gebissen haben soll, ist aufgeklärt: Am Donnerstag (19. September) hat die Tante des Jungen den ermittelnden Kripo-Beamten gestanden, dass der Dobermann eines Bekannten, der sich zur Pflege in ihrer Wohnung aufhielt, ihren Neffen gebissen habe. Das Unglück geschah in der Küche der 42-Jährigen, als sie das Mittagessen vorbereitete und dabei Kind und Hund den Rücken zugewandt hatte. Zusammen mit der Mutter (39) brachte sie den verletzten Jungen ins Krankenhaus und verständigte den Vater, der schließlich die Polizei rief. Ihm und den Beamten gegenüber erzählten sie die erfundene Geschichte von einem unbekannten Hundehalter. Das führte in den sozialen Medien dazu, dass Hundehalter aus der Nachbarschaft zu Unrecht verdächtigt wurden. Beide Frauen müssen jetzt mit einem Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen. Die 42-Jährige muss sich außerdem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das zuständige Ordnungsamt haben die Kripo-Beamten bereits informiert. (stb)

