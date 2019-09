POL-DU: Innenstadt: Demonstrationen können Verkehr beeinträchtigen

Polizei Duisburg

Aufgrund von Demonstrationen zum Thema "Klimaschutz" am kommenden Freitag (20. September) kann es in der Innenstadt, insbesondere im Umfeld des Hauptbahnhofs bis hin zur Steinschen Gasse und Köhnenstraße, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei wird in der Zeit von 12 Uhr bis in die frühen Abendstunden je nach Demogeschehen flexibel Straßen sperren und bittet um Verständnis.

