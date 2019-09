Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 17-Jähriger filmt und beschimpft Polizisten

Duisburg (ots)

Einem Team der Duisburger Polizei ist am Mittwochabend (18. September, 23:40 Uhr) auf der Wanheimer Straße/Paulusstraße ein junger Mann aufgefallen, der mit dem Handy von sich selbst ein Video drehte, wie er am Streifenwagen vorbeilief und dabei "Was für Hurensöhne" in Richtung der Beamten rief. Die Polizisten hielten sofort an und überprüften den 17-Jährigen. Dabei kam heraus, dass er keine Papiere bei sich hatte. Er sperrte sich daraufhin und beleidigte die Beamten. Den Polizisten gelang es schnell, den jungen Mann in den Griff zu kriegen. Sie nahmen ihn mit zur Wache und übergaben ihn nach der Feststellung seiner Personalien seiner Mutter. Er muss jetzt mit einem Verfahren wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte rechnen. (stb)

