POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Zigarettenautomat gesprengt

Heftig muss eine Explosion gewesen sein, mit der am frühen Sonntagmorgen in der Höhenstraße in Götzingen ein Zigarettenautomat von der Wand des Götzinger Sportheims gesprengt wurde. Anwohner hatten kurz vor 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Nachdem Zeugen dann kurz nach 10 Uhr den beschädigten Automaten vor der Hauswand gefunden haben, wurde die Polizei verständigt. Festgestellt werden konnte, dass der Automat durch die Tat komplett beschädigt wurde und dass vermutlich Münzgeld aus dem Gerät gestohlen wurde. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen melden.

Hardheim: Partygast beleidigt Polizeibeamte

Wegen Lärm, der von einer Feier ausging, musste eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Buchen am Sonntag, gegen 1 Uhr, in die Straße Doggenbrunnen in Hardheim kommen. Da zunächst Ruhe einkehrte, setzten die Beamten ihre Fahrt fort. Weil wenig später erneut Beschwerden eingingen, fuhren die Polizisten 20 Minuten später wieder zu der Feier, bei der rund 15 Personen zu Gast waren. Ein 60-Jähriger zeigte sich dabei ziemlich uneinsichtig. Statt den Anweisungen, sich ruhig zu verhalten, Folge zu leisten beleidigte er die Beamten. Diese zogen sich aufgrund der aufgeheizten Stimmung zunächst zurück. Auf dem Weg zum Streifenwagen wurde dann sogar eine Flasche nach einem Beamten geworfen. Diese zerbrach direkt neben dem Ordnungshüter. Wenig später kamen die Polizisten dann mit Verstärkung zurück. Die Veranstalterin musste ihre Feier beenden. Der 60-jährige Gast zeigte sich immer noch aggressiv und sprach weiterhin Beleidigungen aus. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommen nun eine Anzeige wegen Beleidigung und ein Gebührenbescheid wegen des Aufenthalts in der Ausnüchterungszelle zu.

Seckach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Schallberg in Seckach hat sich eine bislang unbekannte Person am Samstag zwischen 12.20 und 18.15 Uhr verschafft. Hierzu brach die Person eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf und betrat das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räume betreten und Schränke und Schubladen geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Einbruch beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Leichte Verletzungen zogen sich eine 21 und eine 20 Jahre alte Frau bei einem Unfall am Sonntag, kurz nach 1 Uhr, an der Kreuzung Hauptstraße / Kistnerstraße in Mosbach zu. Ein 26-jährige VW-Lenkerin fuhr vom Oberen Graben aus in Richtung Hauptstraße ohne auf die Vorfahrt der 20-jährigen Peugeot-Fahrerin zu achten, die von der Kistnerstraße aus in Richtung Alte Bergsteige fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden die Insassinnen des Peugeot verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Aglasterhausen: Einbruchsversuch in Zweiradladen

Die Tür eines Fachgeschäfts im Gewerbegebiet "Im oberen Tal" in Aglasterhausen brach eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 2 Uhr, auf. Die vor einer Alarmzentrale verständigte Polizei umstellte das Gebäude wenig später und durchsuchte es. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich niemand mehr in dem Geschäft befand vermutlich auch nichts entwendet wurde. Ein Fahndung in dem Gewerbegebiet verlief erfolglos. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Mosbach: Weihnachtsbaum entwendet

Bereits am 18.12.2019 wurde in den Abendstunden ein im Bereich des Lohrbacher Flugplatzes für eine Mosbacher Kirche bereitgelegter Christbaum entwendet. Der Nadelbaum hatte eine stattliche Länge von 4,5 Metern und wurde möglichweise mit einem weißen Fahrzeug abtransportiert. Wer den Diebstahl gesehen hat oder Hinweise auf den Verbleib des Baumes geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

