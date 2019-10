Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike gestohlen

Hagen (ots)

Am Samstag, den 05.10.2019, erstattete ein 37-Jähriger eine Anzeige auf der PW Innenstadt. Der Mann hatte am Freitag, 14:00 Uhr, sein E-Bike an seiner Wohnanschrift auf der Altenhagener Straße an einer Straßenlaterne mit einem Fahrradschloss gesichert. Um 20:00 Uhr war das Gefährt nicht mehr an seinem Ort. Unbekannte Täter hatten das Schloss vermutlich mit einer Zange geöffnet. Das E-Bike der Marke Telefunken hat einen Wert von rund 1.000 Euro.

