Polizei Hagen

POL-HA: Auto überschlägt sich auf der Heedfelder Straße

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen, 05.10.2019, gegen 08:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heedfelder Straße in Rummenohl. Eine 19 jährige Fahrerin aus dem Märkischen Kreis befuhr mit ihrem Daihatsu die Heedfelder Straße aus Richtung Heedfeld kommend in Richtung Rummenohl. In einer Kurve verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich ihr Fahrzeug und die junge Frau musste verletzt einem Hagener Krankenhaus zugeführt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Heedfelder Straße komplett gesperrt werden. Der PKW der 19 jährigen erlitt einen Totalschaden und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Die genaue Unfallursache wird nun durch das Verkehrskommissariat ermittelt. (tr)

