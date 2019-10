Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung am Gemeindehaus in Kabel

Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 05.10.2019, schlugen mehrere Tat-verdächtige eine Glasscheibe des Gemeindehauses in Kabel ein. Ein aufmerksamer Zeuge vernahm gegen 23:10 Uhr das Klirren einer Glasscheibe. Kurz darauf konnte er sehen, das mehrere dunkel gekleidete Personen in einem schwarzen 3er BMW die Örtlichkeit verließen und in Richtung Dortmunder Straße davon fuhren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder wer hat verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 erbeten. (tr)

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Polizei Hagen

Thomas Rex

Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell